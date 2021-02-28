Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прибыл в США. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Отечественный спортсмен сфотографировался в терминале аэропорта Лос-Анджелеса. В описании к публикации Нурмагомедов отметил, что в последний раз прилетал в США год назад.

Ожидается, что россиянин проведет встречу с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Промоутер заявлял, что намерен поговорить с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. Американец неоднократно признавался, что намерен уговорить чемпиона UFC вернуться к выступлениям. Первая встреча состоялась в Абу-Даби.

Нурмагомедов заявил о своем решении уйти из MMA сразу после победы над американцем Джастином Гейджи. Он в очередной раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и одержал 29-ю победу в карьере.

Нурмагомедов ни разу не уступал в профессиональной карьере. Россиянин возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.