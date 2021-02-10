Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC в легком весе.

«Мне не нравится, что дивизион застаивает. Я хочу, чтобы ребята дрались за пояс. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое. Пускай делают бои, кто-то дерется за пояс», — посчитал Нурмагомедов. Он добавил, что ждет ответа от главы промоушена Дэйны Уайта, который должен перестать его мучить.

9 февраля Нурмагомедов рассказал, что отправил сообщение Уайту с решением о продолжении карьеры. Он добавил, что глава UFC вскоре должен обнародовать его. По словам спортсмена, руководство UFC строит планы на проведение титульного поединка в июне.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.

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