Кадыров стал героем карикатуры после попытки вернуть в MMA Нового Хабиба

Художник Крис Рини опубликовал карикатуру на чеченского лидера Рамзана Кадырова и шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Картинка доступна на портале Bloody Elbow.

Чимаев, также известный как Новый Хабиб, изображен на коленях с кровавой рвотой. Над заболевшим спортсменом стоит с одной стороны глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, с другой — Кадыров. Американец говорит: «Это всего лишь эмоции». Герой Кадырова же призывает бойца чеченского происхождения «биться до конца».

MMA SQUARED: Great and powerful men join forces to save Khamzat Chimaev’s career (by @RiniMMA ) pic.twitter.com/ThGqcvEOc7 — Bloody Elbow (@BloodyElbow) March 3, 2021

Таким образом Рини отреагировал на последние новости о Чимаеве. 2 марта боец сослался на ухудшение состояния здоровья после перенесенного коронавируса и объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC списал заявление Чимаева на эмоции. Кадыров же связался с Новым Хабибом и убедил последнего продолжить выступления.

18 февраля сообщалось, что UFC нашел замену Чимаеву после его отказа от участия в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Вместо шведа на турнире 13 марта выступит американец Белал Мухаммад.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.