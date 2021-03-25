Менеджер Нового Хабиба назвал сроки возвращения бойца

Менеджер шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз назвал сроки возвращения спортсмена к выступлениям. Об этом сообщает ESPN.

26-летний боец, известный также как Новый Хабиб, может вернуться в октагон уже в июле. Менеджер шведа отметил, что Чимаев рассчитывает на поединок против американца Нила Магни. Однако Абдель-Азиз допускает, что потенциальный соперник не станет дожидаться лета и не исключает, что ему придется искать замену.

23 марта Чимаев объявил о возвращении в MMA. Уход из спорта был мотивирован проблемами спортсмена со здоровьем после перенесенного COVID-19. Болезнь помешала бойцу принять участие в поединке против Леона Эдвардса.

Швед известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он провел три успешных поединка в рамках промоушена и установил рекорд, добившись трех побед за 66 дней.