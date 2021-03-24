Названы возможные следующие соперники Нового Хабиба в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева, назвал возможных следующих соперников спортсмена в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Соотвествующий пост доступен в Twitter.

«Мне кажется, что Нил Магни или Кевин Холланд — хорошая проверка для парня», — написал Абдель-Азиз.

О возвращении Чимаева в спорт стало известно ранее 24 марта. Боец по прозвищу Новый Хабиб написал в Instagram, что готов снова разбивать соперников.

2 марта шведский боец объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что «его сердце и тело говорят ему "все"».

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.