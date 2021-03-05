Брат Нового Хабиба рассказал о кровавом кашле бойца после коронавируса

Брат шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева Артур рассказал о состоянии спортсмена после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает шведский сайт Dagens Kalmar.

По словам брата Нового Хабиба, у бойца были проблемы с легкими на фоне перенесенного заболевания. После курса антибиотиков ему стало легче, и он вернулся к тренировкам, после чего состояние Чимаева резко ухудшилось.

«Легкие не справлялись. У него появился кровавый кашель, что Хамзата и напугало», — пояснил родственник Чимаева.

2 марта Чимаев заявил, что больше не планирует выступать. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил готовность помочь спортсмену с восстановлением.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.