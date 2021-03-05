Глава UFC объяснил желание Нового Хабиба завершить карьеру

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции объяснил желание шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева по прозвищу Новый Хабиб завершить карьеру.

Уайт заявил, что Чимаев не слушал рекомендации врачей после перенесенного коронавируса и вместо того, чтобы принимать лекарства и восстанавливаться, продолжал тренироваться. «Сейчас ему необходимо отдохнуть и взять перерыв. UFC старается ему помочь, чем может», — добавил он.

О завершении карьеры Чимаев объявил 2 марта. Боец сослался на ухудшение состояния здоровья после перенесенного коронавируса. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров связался с Новым Хабибом и убедил его продолжить выступления.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.

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