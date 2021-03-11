Глава UFC указал на ошибку Нового Хабиба и дал ему совет

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) указал на ошибку шведа Хамзата Чимаева и дал ему совет. Интервью с ним доступно на YouTube-канале BT Sport.

Уайт заявил, что бойцу по прозвищу Новый Хабиб стоит пройти полное восстановление после коронавируса, а не тренироваться в полную силу. «Он ошибся, ему стоило лечиться как следует. Сейчас ему нужно просто расслабиться, передохнуть, побыть дома», — добавил глава промоушена.

2 марта Чимаев объявил о завершении карьеры. Спортсмен подчеркнул, что больше не может выступать, потому что «его сердце и тело говорят "все"». Уайт выразил мнение, что это было сказано на эмоциях. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил бойцу и попросил его остаться в спорте.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней. Новый Хабиб — уроженец Чечни.