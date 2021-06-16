Черчесов прокомментировал победу над Финляндией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды над Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Специалист выступил в эфире «Матч ТВ».

57-летний тренер отметил, что доволен действиями своих подопечных. «Стратегия? В целом, игроки выполняли все требования. Конечно, не все до конца получалось в плане технического исполнения. Но это нормально», — отметил Черчесов.

Также Черчесов посетовал на необходимость делать вынужденные замены по ходу встречи. В первом тайме поле покинул Марио Фернандес: футболист неудачно приземлился в одном из эпизодов. После игры стало известно, что защитник получил ушиб мягких тканей спины.

Сборная России одержала первую победу в рамках чемпионата Европы. Единственный мяч во встрече забил Алексей Миранчук. 21 июня команда Черчесова проведет встречу третьего тура группового этапа Евро против Дании.