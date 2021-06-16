Появились подробности состояния Марио Фернандеса

Появились подробности состояния защитника сборной России Марио Фернандеса, который покинул поле на носилках в матче чемпионата Европы с Финляндией. Об этом сообщает Sport24.

Фернандес прошел обследование в одной из больниц Санкт-Петербурга. У 30-летнего игрока обороны диагностировали ушиб мягких тканей спины.

Сборная России одержала первую победу в рамках чемпионата Европы, переиграв Финляндию со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук.

Фернандес неудачно приземлился в одном из эпизодов. Он не смог самостоятельно покинуть поле. Травмированного защитника заменил Вячеслав Караваев.

15 июня стало известно, что в матчах Евро отечественной сборной не сможет помочь Юрий Жирков. Он получил травму перед игрой с Финляндией.