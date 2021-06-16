Сборная России обыграла Финляндию на чемпионате Европы

Сборная России одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. На 26-й минуте из-за травмы поле покинул защитник россиян Марио Фернандес. Вместо него в игру вступил Вячеслав Караваев.

Российская команда открыла счет в концовке первого тайма усилиями Алексея Миранчука. Получив мяч в штрафной соперника, он поразил дальний угол ворот финской сборной.

Таким образом, сборная России одержала первую победу на ЧЕ. В первом туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии со счетом 0:3.

Заключительный матч группового этапа россиянам предстоит провести против сборной Дании. Игра пройдет 21 июня.