Назван состав сборной России на матч чемпионата Европы с Финляндией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Об этом сообщает Telegram-канал национальной команды.

Место в воротах займет Матвей Сафонов, в защите сыграют Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Марио Фернандес. Линия полузащиты представлена Александром Головиным, Алексеем Миранчуком, Романом Зобниным, Далером Кузяевым, Магомедом Оздоевым и Дмитрием Бариновым, а единственным нападающим оказался Артем Дзюба.

В игре с финнами россияне будут хозяевами. Команда выйдет на матч в красной форме.

Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени. Россияне в первой игре на турнире потерпели крупное поражение от Бельгии (0:3). Финны с минимальным счетом одолели Данию.