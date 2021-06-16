В сети появилось видео победного гола Миранчука в ворота Финляндии

В сети появилось видео победного гола Алексея Миранчука в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии. Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Миранчук поразил дальний угол ворот соперника из пределов штрафной. Гол хавбека стал единственным в матче. Российская сборная добилась первой победы на турнире.

Такой важный гол Миранчука, ставший победным 🇷🇺🤩



Убрал под левую – и в дальний. Классика от Лехи ✅ pic.twitter.com/pq97o8cVt1 — Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021

В стартовом матче Евро команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3. В заключительном туре группового этапа россиянам предстоит матч против Дании. Игра состоится 21 июня.

17 июня в рамках второго тура группового этапа матч проведут Бельгия и Дания. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.