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Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва отреагировал на поражение от сборной России (0:1) во втором туре группового этапа на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает Sports.ru.

Канерва оценил игру хавбека сборной России Алексея Миранчука. Тренер финской команды назвал его талантливым и быстрым, а гол в его исполнении — красивым. Он также посетовал на то, что гол финнов на третьей минуте встречи не был засчитан.

Сборная России с минимальным счетом обыграла Финляндию во втором туре группового этапа ЧЕ. Отечественная команда одержала первую победу в рамках турнира. По ходу встречи россияне лишились защитника Марио Фернандеса. После неудачного падения в штрафной соперника он был вынужден покинуть поле.

21 июня российской команде предстоит третья игра в рамках группового этапа против сборной Дании. Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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