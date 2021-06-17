Появились результаты углубленного обследования Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прошел углубленное медицинское обследование после матча чемпионата Европы с Финляндией. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Медицинские мероприятия проходили в Москве, футболисту провели МРТ и компьютерную томографию головы и позвоночника, а также тщательное нейрофизиологическое обследование. В итоге у Фернандеса не было диагностировано сотрясение мозга, кроме того, его позвоночник не поврежден. Игрок сможет вернуться к тренировкам через несколько дней.

Уточняется, что лечение Фернандес будет проходить в расположении сборной России. Все необходимые процедуры смогут провести врачи национальной команды.

В ходе матча с Финляндией, который прошел 16 июня, Фернандес в одном из эпизодов неудачно приземлился на газон, после чего покинул поле на носилках. Вместо травмированного защитника на поле вышел Вячеслав Караваев. Россияне одержали победу со счетом 1:0.