Сборная Украины выиграла первый матч на чемпионате Европы

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 июня, в Бухаресте и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей в первом тайме отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Во второй половине встречи один мяч отыграл Эзган Алиоски. В концовке матча у украинцев был шанс увеличить преимущество, но Руслан Малиновский не смог реализовать пенальти.

Победа стала для сборной Украины первой на турнире. Она позволила команде набрать три очка и выйти на третье место в группе C. Северная Македония не набрала очков и находится на последней позиции.

Украина в следующем туре 21 июня встретится с Австрией. Северной Македонии в тот же день предстоит сыграть с Нидерландами.