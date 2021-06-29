Семин оценил шансы сборной Украины выйти в четвертьфинал Евро

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы сборной Украины по футболу выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. Его слова приводит RT.

Семин посчитал, что украинцам по силам переиграть команду Швеции в 1/8 финала турнира, так как в сборной собраны молодые амбициозные игроки. По его мнению, главный тренер команды Андрей Шевченко имеет богатый опыт выступления на крупных турнирах, который должен помочь его подопечным. «В 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину», — подытожил тренер.

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф Евро 23 июня. Команда заняла третье место в группе, но смогла выйти в 1/8 финала, так как попала в число лучших четырех коллективов, финишировавших в квартетах третьими.

В плей-офф турнира украинцам предстоит встретиться со Швецией. Матч пройдет 29 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.