В сети появилось видео лучших моментов матча Украины и Швеции

В сети появилось видео лучших моментов матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции. Ролик доступен в YouTube-канале Telesport.

Сборная Украины одержала победу над Швецией в 1/8 финала Евро. Счет в матче открыли подопечные Андрея Шевченко — отличился Александр Зинченко. На его точный удар шведы ответили голом в исполнении Эмиля Форсберга. Победу украинцам принес мяч Артема Довбика на 121-й минуте матча.

В четвертьфинале украинцам предстоит матч со сборной Англии. Встреча состоится 3 июля в Риме.

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