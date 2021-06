Футболист сборной Хорватии разделся до трусов после поражения от Испании на Евро

Футболист «Дженоа» и сборной Хорватии Милан Бадель разделся до трусов после матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании. Об этом сообщается в Twitter Mig Greengard.

После финального свистка полузащитник подошел к фанатам, чтобы поблагодарить их за поддержку. В итоге Бадель снял с себя футболку и шорты и отдал их болельщикам. Весь матч хавбек провел на скамейке запасных.

Croatian player Milan Badelj gave his entire kit to the Croatian fans in Copenhagen after their loss to Spain. I don't think he even got into the game. pic.twitter.com/IZBUTgPgCQ