Министр спорта Франции призвала фанатов сборной отказаться от поездки в Россию

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков национальной футбольной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает Europe1.

По ее словам, в России сейчас слишком много подтвержденных случаев коронавируса, поэтому здоровье должно быть у фанатов в приоритете. Марасиняню также напомнила, что вернувшимся из России болельщикам придется соблюдать карантин. Из-за этой меры поклонники пропустят полуфинал в Лондоне.

В понедельник, 28 июня, сборная Франции проводит матч в Бухаресте в рамках 1/8 финала Евро со Швейцарией. На момент написания новости в матче идет 30-я минута, со счетом 1:0 ведут швейцарцы. В случае положительного для французов исхода матча, команда в четвертьфинале в Санкт-Петербурге встретится с Испанией.

Ранее стало известно, что около 300 финских болельщиков после посещения Санкт-Петербурга получили положительные результаты тестов на коронавирус.