В РФС описали процедуру решения судьбы Черчесова в сборной России

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович описал процедуру решения судьбы главного тренера сборной страны Станислава Черчесова в национальной команде. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, сначала с докладом выступит сам специалист, потом будут рассмотрены другие вопросы. Затем решение о продолжении сотрудничества с Черчесовым вынесет технический комитет, но оно будет носить рекомендательный характер.

Гершкович подчеркнул, что окончательный вердикт вынесет руководство РФС совместно с исполкомом. «Вообще техком — серьёзный орган, как правило, к его рекомендациям прислушиваются», — добавил функционер.

22 июня стало известно что судьба Черчесова будет решена на исполкоме РФС. Когда состоится мероприятие, не уточнялось.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. На чемпионате Европы-2020 команда набрала три очка в трех матчах, заняла последнее место в группе и вылетела с турнира.