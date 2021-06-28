Названа способная заставить Черчесова уйти из сборной России причина

Агент главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Шандор Варга в эфире «Матч ТВ» назвал причину, способную заставить специалиста уйти из команды.

Агент заявил, что Черчесов очень принципиальный человек, поэтому проблемы с управлением сборной заставят его ее покинуть. «Если почувствует, что не сможет помочь команде, то его не надо будет увольнять. Уйдет сам», — добавил он.

24 июня министр спорта России Олег Матыцин высказался о судьбе Черчесова после вылета команды с чемпионата Европы. Он заявил, что Министерству спорта нельзя принимать «горячительных решений», а вопрос находится в стадии разработки долгосрочной стратегии.

21 июня сборная России вылетела с чемпионата Европы. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф. После этого Российский футбольный союз (РФС) заявил, что оценит работу главного тренера на внеочередном исполкоме.