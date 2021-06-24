Министр спорта высказался о судьбе Черчесова в сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о судьбе главного тренера национальной команды по футболу Станислава Черчесова после вылета сборной с чемпионата Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Матыцин обратил внимание на слова Черчесова о том, что ответственность с тренера снимать нельзя. Он заявил, что Министерству спорта нельзя принимать «горячительных решений». «Мы к этому вопросу вернемся. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии», — отметил министр спорта.

21 июня сборная России вылетела с чемпионата Европы. Команда разгромно проиграла Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.

После этого Российский футбольный союз (РФС) заявил, что оценит работу главного тренера. В организации пообещали, что в ближайшее время будет проведен внеочередной исполком, главной темой которого станут результаты команды. Кроме того, ряд бывших игроков сборной СССР и России, в частности Александр Точилин и Анзор Кавазашвили посчитали, что Черчесову следует подать в отставку.