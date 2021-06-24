Агент Черчесова оценил вероятность ухода тренера из сборной России

Агент главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Шандон Варга оценил вероятность ухода специалиста из команды после результатов чемпионата Европы. Его слова приводит «РБ-Спорт».

Варга заявил, что Черчесов не ставил ему задачи искать новую команду. «Он говорит, что, работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать», — добавил агент.

Ранее 24 июня министр спорта России Олег Матыцин высказался о судьбе Черчесова после вылета команды с Евро. Он заявил, что Министерству спорта нельзя принимать «горячительных решений», а вопрос находится в стадии разработки долгосрочной стратегии.

21 июня сборная России вылетела с чемпионата Европы. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф. После этого Российский футбольный союз (РФС) заявил, что оценит работу главного тренера.