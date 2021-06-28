Сотни финских фанатов заразились коронавирусом после поездки на Евро в Россию

Сотни финских футбольных фанатов заразились коронавирусом после поездки на матчи чемпионата Европы в Россию. Об этом сообщает Yle.

По информации издания, положительные тесты сдали около 300 болельщиков. Это примерно десять процентов от числа тех, кто выезжал в Санкт-Петербург.

Департамент здравоохранения Финляндии уже рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Россию. Кроме того, всем контактировавшим с вернувшимися из страны предложено сдать анализы на коронавирус.

Сборная Финляндии провела в Санкт-Петербурге два матча группового этапа чемпионата Европы. Команда уступила России (0:1) и проиграла Бельгии (0:2). Финны также победили в Копенгагене Данию (1:0), набрали в квартете три очка и завершили групповой раунд на третьем месте, что не позволило им выйти в плей-офф.