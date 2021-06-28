В Госдуме заступились за работающего на Евро российского судью

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за российского арбитра Сергея Карасева, работающего на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что «у этого товарища были разные моменты на футбольном поле в последние годы», но в данном случае всем российским лицам нужно встать на защиту судьи. Милонов посчитал, что критика Карасева создает опасный прецедент, когда недовольство решениями арбитра перерастает в политику.

Ранее в понедельник, 28 июня, сообщалось о множестве негативных комментариев от европейских фанатов в адрес Карасева в социальных сетях. Болельщики призывали россиянина завершить судейскую карьеру, попросили ФИФА не назначать рефери на матчи Евро, а также захотели увидеть его в санкционном списке.

За день до этого Карасев обслуживал встречу 1/8 финала чемпионата Европы между Нидерландами и Чехией. На 55-й минуте россиянин впервые в истории Евро удалил футболиста после видеопросмотра: красную карточку получил голландский защитник Матейс де Лигт. После этого чехи забили два мяча и вышли в четвертьфинал.

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