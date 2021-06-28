Иностранные фанаты захотели увидеть российского арбитра в санкционном списке

Иностранные пользователи сети остались недовольны работой российского арбитра Сергея Карасева в матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии. Их комментарии доступны в Twitter.

На 55-й минуте встречи Карасев впервые в истории Евро удалил футболиста после видеопросмотра. Судья расценил действия защитника Нидерландов Матейса де Лигта как фол последней надежды. После этого в комментариях фанаты призвали Карасева завершить судейскую карьеру, попросили ФИФА не назначать рефери на матчи Евро, а также захотели увидеть его в санкционном списке.

Встреча, прошедшая 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов. На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик.

В 1/4 финала Евро сборная Чехии встретится с национальной командой Дании. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.

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