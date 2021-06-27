Сборная Чехии в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Чехии обыграла национальную команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 1/8 финала прошла в Будапеште на «Пушкаш Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов. На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик. С 55-й минуты Чехия играла в большинстве: российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу де Лигту за фол надежды.

Нидерланды вышли в плей-офф Евро, заняв первое место в группе С. Они опередили Австрию, Украину и Северную Македонию. Чехи на групповом этапе заняли третье место в квартете D.

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