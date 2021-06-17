Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф Евро

Сборная Нидерландов обыграла команду Австрии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 17 июня, в Амстердаме и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 11-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай, на 67-й Дензел Дюмфрис забил второй мяч команды.

Таким образом, сборная Нидерландов досрочно завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. После двух туров команда с шестью очками возглавляет таблицу группы C.

Ранее 17 июня сборная Украины одержала первую победу на Евро. Команда Андрея Шевченко со счетом 2:1 переиграла Северную Македонию. В другой встрече бельгийцы оказались сильнее датчан и гарантировали себе путевку в плей-офф.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Португалии.