В сборной России отреагировали на победу Бельгии над Данией

В сборной России по футболу отреагировали на победу Бельгии над датчанами в матче чемпионата Европы. Пост опубликован в Twitter национальной команды.

«21 июня. Россия — Дания. Все в наших руках», — гласит твит. Запись появилась после поражения датчан от бельгийцев. Теперь для гарантированного выхода в плей-офф сборной России достаточно обыграть Данию в заключительном матче группового этапа. Команду Станислава Черчесова может устроить и ничья, но тогда будут учитываться дополнительные показатели.

Ранее 17 июня бельгийцы одержали победу над сборной Дании в Копенгагене (2:1) и обеспечили себе путевку в плей-офф Евро. На гол нападающего датчан Юссуфа Поульсена гости ответили точными ударами Торгана Азара и Кевина де Брейне.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы сборная России с тремя очками занимает второе место в группе. В стартовом матче Евро команда Черчесова уступила бельгийцам — 0:3, а в следующей встрече переиграла Финляндию с минимальным счетом (1:0).