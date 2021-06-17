Игроки сборных Бельгии и Дании провели акцию в поддержку Эриксена в матче Евро

Футболисты сборных Бельгии и Дании поддержали датского полузащитника Кристиана Эриксена в очной встрече команд на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 11-й минуте игры, которая проходит в четверг, 17 июня, в Копенгагене бельгийцы выбили мяч за боковую линию. После этого игроки обеих команд на протяжении минуты аплодировали. К ним присоединились зрители, арбитры встречи и все официальные лица. На момент публикации новости со счетом 1:0 ведут датчане.

Ранее 17 июня стало известно, что Эриксен перенесет операцию. Датчанину имплантируют кардиостимулятор.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Как стало известно позже, датчанин пережил остановку сердца.