Переживший остановку сердца Эриксен смотрел последние 10 минут игры с Финляндией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен смотрел последние 10 минут матча чемпионата Европы. Об этом BT рассказал главный тренер датчан Капер Юльманн.

Он отметил, что футболист наблюдал за игрой в госпитале. Специалист добавил, что новости об улучшении самочувствия хавбека придают сил датской команде. «Прогресс в его состоянии, его улыбка помогут нам сконцентрироваться на предстоящем матче», — отметил Юльманн.

12 июня Эриксен потерял сознание в ходе матча против Финляндии. В конце первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее он пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны.

В четверг, 17 июня, Дания проведет второй матч в турнире. Команда Юльманна встретится с Бельгией.