Бывший врач сборной России назвал последствия для потерявшего сознание Эриксена

Бывший врач сборной России Юрий Васильков назвал последствия для потерявшего сознание игрока сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Его слова приводит «Российская газета».

Васильков заявил, что, скорее всего, футболист не сможет вернуться на высокий уровень из-за высокого риска сердечных заболеваний и психологических проблем. «Домашние могут на него наехать, мол, надо заканчивать. Прозвучал громкий звонок для футболиста и для его семьи. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не так молод, ему 29», — посчитал он.

Врач отметил, что необходимо понять причину случившегося. «Может, он поел немного сладкого, может, плохо спал ночью. Эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца — это не шутка», — подытожил он.

12 июня Эриксен потерял сознание в ходе матча против команды Финляндии. В конце первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее он пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны.