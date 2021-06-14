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Потерявший на поле сознание Эриксен рассказал о своем самочувствии

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Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Фото: Friedemann Vogel / Reuters

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа в интервью газете La Gazzetta dello Sport. Слова футболиста привел в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

«Спасибо, я не сдамся. Cейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал Эриксен.

Эриксен потерял сознание 12 июня во время матча с командой Финляндии. Футболист упал на газон без контакта с соперником. У спортсмена остановилось сердце, ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего унесли на носилках в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Позднее он пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны.

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