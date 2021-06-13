Стали известны первые слова пришедшего в себя Эриксена

Стали известны первые слова пришедшего в себя полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Их озвучили на пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале Датской футбольной ассоциации.

«Он больше беспокоился за нас — типичный Кристиан. Говорил, мало что помнит, и что больше переживает за команду. Вот такие они — большие игроки и большие личности. Он сказал нам, что хочет, чтобы мы играли дальше», — сказал главный тренер датчан Каспер Юлманд.

Ранее 13 июня кардиолог Скотт Мюррей оценил перспективы возвращения Эриксена в футбол. Врач посчитал, что после случившегося спортсмен, вероятно, будет вынужден завершить профессиональную карьеру.

12 июня во время матча с командой Финляндии Эриксен потерял сознание. Футболист упал на газон без контакта с соперником. Встречу приостановили при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего унесли на носилках в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Позднее он пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны.