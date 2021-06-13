Игроки сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с Эриксеном

Футболисты сборной Дании получили психологическую помощь после случившегося с полузащитником Кристианом Эриксеном. Об этом рассказали представители датской команды на специальной пресс-конференции, детали которой приводит РИА Новости.

«Мы получили помощь психологов после игры. Игроки получили возможность поделиться с профессионалами впечатлениями и переживаниями. Благодарны за эту помощь. Это сделает нас сильнее», — заявил спортивный директор сборной Дании Петер Меллер. Кроме того, он посчитал, что решение о продолжении матча между сборными Дании и Финляндии было ошибочным.

Ранее 13 июня главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что во время встречи с финнами у Эриксена остановилось сердце. Спасти футболиста удалось благодаря своевременной медицинской помощи партнеров и врачей на стадионе.

12 июня во время матча с командой Финляндии Эриксен потерял сознание. Футболист упал на газон без контакта с соперником. Встречу приостановили при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего унесли на носилках в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Позднее он пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны.

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