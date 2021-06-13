Тренер сборной Дании рассказал об остановке сердца у Эриксена

Тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн рассказал об остановке сердца у Кристиана Эриксена во время матча против Финляндии, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, игроки команды шокированы произошедшим. Тренерский штаб делает все возможное, чтобы футболисты пришли в себя к матчу против сборной Бельгии.

Также тренер заметил, что продолжение матча было ошибкой. «Игроки не знали, что случилось, может, они потеряли своего лучшего друга. Мне кажется, нам не стоило играть, но принять решение было тяжело. Может, нам стоило сесть в автобус и покинуть стадион», — заключил Юльманн.

Ранее Датская футбольная ассоциация в Twitter сообщила о состоянии здоровья Эриксена. «Его состояние остается стабильным, но он все еще находится в больнице для дальнейшего обследования», — рассказали в организации.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма игрок упал на газон и не мог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в госпиталь. Позднее он пришел в себя, и матч было решено доиграть. Окончательный счет — 1:0 в пользу финнов.