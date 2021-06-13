В Дании рассказали о состоянии потерявшего сознание во время матча Эриксена

Датская футбольная ассоциация в Twitter сообщила о состоянии футболиста сборной Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 против команды Финляндии.

«Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, который передал привет партнерам по команде. Его состояние остается стабильным, но он все еще находится в больнице для дальнейшего обследования», — рассказали в организации.

Там добавили, что другие игроки и персонал сборной получили психологическую помощь и будут продолжать участвовать в турнире. «Мы благодарим всех за слова поддержки Кристиану Эриксену от фанатов, игроков, королевских семей Дании и Англии, международных ассоциаций, клубов и других», — написали представители ассоциации.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма игрок упал на газон и не мог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в госпиталь. Позднее он пришел в себя, и матч было решено доиграть.