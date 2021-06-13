Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке

Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен раскрыл подробности случившегося с игроком команды Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча со сборной Финляндии. Слова медика приводит портал BT.

Он отметил, что, когда врачи выбежали на поле, футболист лежал на боку и дышал. «Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали делать массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб», — рассказал Бозен.

Ранее журналисты, видевшие, как Эриксен покидал поле, рассказали, что он был в сознании. По информации источников, игрок поднял руку, демонстрируя, что он пришел в себя. Он был доставлен в госпиталь.

Футболист потерял сознание в ходе матча против Финляндии. В конце первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Игра между сборными была остановлен при счете 0:0, ее перенесли на 13 июня. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение.