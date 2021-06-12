Сборная Дании рассказала о состоянии потерявшего сознание во время матча игрока

Сборная Дании по футболу в Twitter рассказала о состоянии потерявшего сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы полузащитника Кристиана Эриксена.

В команде сообщили, что футболист находится в больнице под наблюдением медиков. Отмечается, что он пришел в себя.

Эриксен потерял сознание в ходе матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0 и перенесен на 13 июня. Отмечается, что спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

В группе со Данией и Финляндией также играют Россия и Бельгия. Команды сыграют 12 июня в 22:00 по московскому времени