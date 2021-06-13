В сети восхитились аплодисментами игроков Финляндии в адрес футболистов Дании

Футболисты сборной Финляндии аплодисментами встретили игроков сборной Дании на разминке перед возобновлением матча первого тура чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается в Twitter B/R Football.

В комментариях пользователи сети назвали решение правильным и восхитились мужественным желание датчан продолжить встречу.

Датчане проиграли Финляндии со счетом 0:1. Матч был прерван после того, как Эриксен потерял сознание. Он упал на газон и не смог подняться. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

В следующем туре сборная Дании сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча пройдет 17 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.