Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча

Потерявший сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии полузащитник Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что футбол — это красивая игра, и Эриксен проявил себя в ней красиво.

Датчане проиграли Финляндии со счетом 0:1. Матч был прерван после того, как Эриксен потерял сознание. Он упал на газон и не смог подняться. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

В следующем туре сборная Дании сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча пройдет 17 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.