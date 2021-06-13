Спорт
 
Смотри матчи бесплатноБесплатная ставка 1000 р.
Уэльс
12 июня
16:00 (Мск)
Швейцария
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа A. 1-й тур
Дания
12 июня
19:00 (Мск)
Финляндия
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа B. 1-й тур
Бельгия
12 июня
22:00 (Мск)
Россия
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа B. 1-й тур
Англия
Сегодня
16:00 (Мск)
Хорватия
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа D. 1-й тур
Австрия
Сегодня
19:00 (Мск)
Северная Македония
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа C. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа C. 1-й тур
Последние новости
Москвичам объяснили ограничения работы кафе и ночных клубов 
Банки оценили влияние мер против коронавируса в Москве на их работу
Россиян предупредили о возможных крупных затратах за границей
Сборная Бельгии разгромила Россию в первом матче чемпионата Европы
В ЛНР раскрыли подробности убийства пятерых военнослужащих
В российском городе утка поселилась возле здания Верховного суда
Россиянам назвали три самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Сборная Финляндии обыграла Данию в прерванном матче Евро
Стал известен диагноз впавшего в кому после падения с самоката мэра Кисловодска
Новости партнеров
Прослушать новость

Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Потерявший сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии полузащитник Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что футбол — это красивая игра, и Эриксен проявил себя в ней красиво.

Датчане проиграли Финляндии со счетом 0:1. Матч был прерван после того, как Эриксен потерял сознание. Он упал на газон и не смог подняться. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

В следующем туре сборная Дании сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча пройдет 17 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сборная Финляндии обыграла Данию в прерванном матче Евро
Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча
Стало известно о состоянии потерявшего сознание во время матча игрока Дании
Другие материалы рубрики
Спорт00:19 6 апреля

«Олимпийская сказка, прощай!»

Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
23:41 9 июня

Юрист назвал угрозы для сборной Украины из-за игр в форме с Крымом в России

22:15 9 июня

Отстраненный на десять лет российский футбольный судья оценил решение УЕФА

20:56 9 июня

Путин высказался о форме сборной Украины по футболу с изображением Крыма

Спорт00:02 5 апреля
Кирилл Капризов

«Всегда и везде хочу быть первым»

Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
20:32 9 июня

В Госдуме ответили порадовавшейся недопуску россиян на Евро полиции Дании

19:33 9 июня

Глава РФС высказался о возможном бойкоте Евро сборной России

18:34 9 июня

Полиция Дании поддержала недопуск россиян на Евро и описала их особое поведение

Спорт00:01 2 апреля

«Я был смертельно напуган»

В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
17:47 9 июня

УЕФА отстранил российского футбольного судью от работы на десять лет

15:39 9 июня

Гимнастка Солдатова взволновала поклонников фото в коротких шортах

13:59 9 июня

Показавшую жест в виде узких глаз сербскую волейболистку наказали

Россия
Кремль оценил решение Байдена пообщаться с прессой отдельно от Путина
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
Россиян предупредили о возможном появлении московского штамма COVID-19
Собянин сравнил статистику по COVID-19 в Москве с прошлогодними цифрами
В Дагестане силовики разгромили убежище для жертв насилия.
Искали девушку из Чечни, она пропала после задержания
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
Все материалы
Мир
Лиссабон передал Москве данные организаторов акции в поддержку Навального
Госдеп решил продемонстрировать свое несогласие с «Северным потоком-2»
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана
Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Киргизия захотела укрепить военное партнерство с Турцией
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча
Мартин Палермо
Партнерский материал
«На этот раз я хоть попал по воротам»
Как «проклятый» футболист лишил Аргентину шансов на победу в Кубке Америки-1999
Сборная Бельгии разгромила Россию в первом матче чемпионата Европы
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
Сборная Финляндии обыграла Данию в прерванном матче Евро
«С такой игрой нельзя мечтать о победе»
Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
Сборная Дании рассказала о состоянии потерявшего сознание во время матча игрока
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом
Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
В России подорожали УАЗ «Буханка» и «Профи»
Пристально изучаем новый Toyota Land Cruiser
Видео: первый в России Land Cruiser 300 — стал ли он лучше?
Renault построит «электрический город» из трёх заводов
Opel Crossland: (не)бюджетный кроссовер, с которым немцы возвращаются в Россию
Каков Opel на наших дорогах?
Lamborghini выпустила фирменный парфюм для дома
Всё о новом Toyota Land Cruiser 300
Алюминий, сканер отпечатков и турбомоторы: все подробности о новом внедорожнике
Rolls-Royce показал уникальные часы для владельцев Boat Tail
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы