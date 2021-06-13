Врач оценил перспективы возвращения в футбол потерявшего сознание Эриксена

Кардиолог Скотт Мюррей оценил перспективы возвращения в футбол игрока сборной Дании и итальянского «Интера» Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Его слова приводит Daily Mail.

«Это, вероятно, конец карьеры для него», — заявил Мюррей. Он пояснил, что в Италии запрещено выходить на поле с сердечными аномалиями. «Они работают над этим уже давно, более 20 лет, и снизили уровень смертности от остановки сердца в спорте с более чем трех процентов до одного процента», — подчеркнул врач.

Мюррей заметил, что в Италии одна из лучших систем проверки спортсменов на наличие проблем с сердцем. Тот факт, что у Эриксена они обнаружились внезапно, только доказывает их опасность.

Ранее бывший врач сборной России Юрий Васильков назвал причину потери Эриксеном сознания во время матча Евро-2020. Он рассказал об остановке сердца и пояснил, что это редчайший для подобной ситуации случай.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма игрок упал на газон и не мог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в госпиталь. Позднее он пришел в себя, и матч было решено доиграть.