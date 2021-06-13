Экс-врач российской сборной назвал причину потери сознания игроком Дании

Бывший врач сборной России Юрий Васильков назвал причину потери сознания игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

«У Эриксена произошла остановка сердца. Это редчайший случай. Если человек умрёт — это ужасно. Давайте помолимся, чтобы всё обошлось, — сказал Васильков.

По его словам, медики делали игроку сборной Дании непрямой массаж сердца за ширмой, производили реанимационные мероприятия. Экс-врач сборной России отметил, что сейчас это явление почему-то стало появляться, но причины доподлинно неизвестны.

Эриксен потерял сознание по ходу матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не мог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Отмечается, что спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее стало известно, что он пришел в себя.