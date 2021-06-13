Автор двух голов в ворота России посвятил победу потерявшему сознание Эриксену

Бельгийский футболист Ромелу Лукаку, ставший автором двух голов в ворота сборной России в матче Евро-2020, посвятил победу датчанину Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время матча с Финляндией. Об этом сообщает Football Italia.

Лукаку, который является одноклубником Эриксена по «Интеру», заявил, что рад победе, но играть было сложно. «Надеюсь, Кристиан здоров. Посвящаю победу над Россией ему. Я много плакал, был напуган. Мы пережили важные моменты вместе. С Кристианом я провел больше времени, чем со своей семьей», — заметил игрок.

Ранее кардиолог Скотт Мюррей оценил перспективы возвращения Эриксена в футбол. По мнению специалиста, игрока ждет конец карьеры.

При этом Датская футбольная ассоциация сообщила, что состояние футболиста стабильно, но он продолжает находиться в больнице и ждет дальнейшего обследования.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма игрок упал на газон и не мог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение и увезли в госпиталь. Позднее он пришел в себя, и матч было решено доиграть. Окончательный счет — 1:0 в пользу финнов.