Потерявший сознание Эриксен обратился к болельщикам

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в Instagram обратился к болельщикам после сердечного приступа.

Футболист поблагодарил за слова поддержки поклонников со всего мира, отметив, что это многое значит для него и его семьи. Он добавил, что при данных обстоятельствах чувствует себя хорошо, однако ему нужно пройти еще несколько обследований в больнице. «Теперь я буду поддерживать датскую команду в следующих матчах Евро», — подытожил Эриксен.

12 июня Эриксен потерял сознание в ходе матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позже он пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны.

В следующих матчах датчанам предстоит сыграть с командой Бельгии (17 июня) и России (21 июня).

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