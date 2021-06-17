Пережившему остановку сердца Эриксену имплантируют кардиостимулятор

Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиостимулятор. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram.

Установить устройство для устранения угрожающих жизни аритмий и остановки сердца спортсмену, по итогам обследований, рекомендовали врачи, игрок уже согласился на операцию. В сборной Дании попросили не тревожить Эриксена и его семью в ближайшее время.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Как стало известно позже, датчанин пережил остановку сердца.

Позднее Эриксен пришел в себя, матч было решено доиграть. Победу со счетом 1:0 одержали финны. В четверг, 17 июня, Дания во втором матче на турнире сыграет с Бельгией.