Бельгия обыграла Данию и обеспечила себе место в плей-офф Евро

Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 июня, в Копенгагене и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. На гол нападающего датчан Юссуфа Поульсена гости ответили точными ударами Торгана Азара и Кевина де Брейне.

Победа позволила Бельгии набрать шесть очков и обеспечить себе место в плей-офф чемпионата Европы. У Дании нет ни одного набранного очка, команда находится на последнем, четвертом месте в квартете.

В следующем матче Дания 21 июня сыграет со сборной России. Бельгия в тот же день встретится с Финляндией.