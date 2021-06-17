Нурмагомедов назвал потолок для сборной России на Евро

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал потолок для сборной России на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает Prosports.kz.

Он отметил, что максимальным результатом для нынешней команды станет выход из группы. По мнению спортсмена, в российской сборной сейчас нет лидера, а если и есть, то он не выполняет своих функций.

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Нурмагомедов также отметил, что не хочет критиковать национальную команду, так как там у него есть друзья. При этом боец добавил, что нынешняя сборная точно не является сильнейшей в российской истории.

Сборная России провела два матча на чемпионате Европы. В первой игре команда Станислава Черчесова крупно уступила Бельгии (0:3), а во втором матче победила Финляндию (1:0). Сейчас россияне находятся на втором месте в группе, позволяющем выйти в плей-офф. 21 июня команда встретится с Данией.