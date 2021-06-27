Российский арбитр впервые в истории Евро удалил футболиста после видеопросмотра

Российский арбитр Сергей Карасев впервые в истории чемпионата Европы удалил футболиста после видеопросмотра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу де Лигту в матче 1/8 финала Евро против национальной команды Чехии. Де Лигт сыграл рукой и не позволил нападающему чехов Патрику Шику выйти один на один. После видеопросмотра судья расценил действия защитника как фол последней надежды.

На момент написания новости счет во встрече 1:0 в пользу Чехии.

Нидерланды вышли в плей-офф Евро, заняв первое место в группе С. Они опередили Австрию, Украину и Северную Македонию. Чехи на групповом этапе заняли третье место в квартете D.